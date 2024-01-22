Новый комплекс с собственным производством магнитопроводов появится в Бронницах

В подмосковных Бронницах компания ООО «Магнитосила» планирует построть современный и высокотехнологичный производственно-складской комплекс с собственным производством магнитопроводов на участке, предоставленном в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В рамках проекта планируется возвести производственно-складские здания общей площадью около трех тысяч квадратных метров, административное и бытовое помещение на 400 «квадратов». Инвестиции в проект составят более сорока пяти миллионов рублей. Запуск нового производства позволит создать порядка 30 новых рабочих мест. Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию ближе к середине 2026 года, а заработает — уже к концу года.

«Площадь участка, предоставленного по программе, составляет 3 гектара. На будущем производстве будут выпускать магнитопроводы трансформаторов и шунты. Основными клиентами ООО «Магнитосила» станут предприятия, осуществляющие свою деятельность в энергетической и электротехнической отраслях, машиностроении и металлургии», — добавила глава ведомства Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.