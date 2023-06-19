Новый логистический комплекс заработает в Раменском до конца года

Крупная компания по производству и продаже корпусной и мягкой мебели запустит в Раменском логистический комплекс. Он будет располагаться на территории индустриального парка «ПНК Софьино».

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба ведомства, объем инвестиций в проект составит 1,4 миллиарда рублей.

Запуск запланирован на декабрь текущего года. После этого в Раменском городском округе будет создано 250 новых рабочих мест, уточнила глава подмосковного Мининвеста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости привлечения инвесторов в экономику региона.