Новый логистический онлайн-сервис для экспортеров запустили в Московской области

В Подмосковье запустили новый логистический онлайн-сервис для экспортеров. Теперь компании, имеющие небольшие объемы экспортных поставок, смогут включить свою продукцию в состав единого контейнера и отправить ее за рубеж, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Еще до запуска в онлайн-формате данную меру поддержки успешно протестировали в рамках доставки сборного экспортного груза в Объединенные Арабские Эмираты. Участниками пилотной доставки стали пять подмосковных производителей продуктов питания. Сборный груз с их продукцией отправился из Домодедово и прибыл в Дубай. Товары при содействии Московской области были размещены на полках крупных супермаркетов ОАЭ.

Как подчеркнул губернатор Андрей Воробьев, сейчас в регионе работают порядка шести тысяч экспортеров — это и крупные предприятия, и небольшие производства. Он отметил, что именно малому бизнесу бывает сложно и накладно отправлять свои товары в другие страны, поэтому задача Подмосковья — помочь таким предпринимателям реализовать экспортный потенциал и сделать этот путь проще.

«С сентября в Подмосковье тестируется новая мера поддержки — «Контейнер для малого бизнеса». Ее смысл такой: если тебе надо отправить небольшую партию, допустим, конфет за рубеж, то не нужно особо тратиться на логистику — ты можешь совместно с такими же экспортерами поместить свою продукцию в один контейнер, и его отправят по назначению. Это очень удобно <…>. Теперь мы запускаем этот сервис в онлайн-формате», — подчеркнул губернатор.

Заявку на включение своей продукции в состав единого контейнера экспортеры Московской области могут подать на Инвестиционном портале региона.

Андрей Воробьев добавил, что сейчас идет работа над новыми экспортными направлениями — в Китай, Африку и страны Ближнего Востока.

Напомним, летом на ПМЭФ-2023 Подмосковье подписало соглашение с Российским экспортным центром и приступило к интеграции услуг Инвестпортала и платформы «Мой экспорт». Благодаря этому предприниматели могут подавать заявку на все доступные федеральные и региональные меры поддержки на одной площадке. Кроме того, в Московской области запустили электронный сервис «5 шагов для экспорта», помогающий бизнесу найти все действующие в стране меры поддержки, в том числе выйти на экспорт и расширить географию зарубежных поставок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковные компании вошли в число лучших экспортеров страны.