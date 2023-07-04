Новый магазин для крупной торговой сети построили в подмосковных Люберцах

Минжилполитики Подмосковья уже выдал индивидуальному застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию здания магазина в поселке Томилино. Здание будет сдаваться в аренду торговой сети «Пятерочка».

Отмечается, что размер инвестиций в данный проект составил тридцать пять миллионов рублей. Данный проект реализован по принципу безбарьерной среды для комфортного доступа посетителям с колясками и маломобильным гражданам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин провели рабочую встречу.