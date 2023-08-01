Новый магазин оптовой продажи появится в подмосковных Химках

Здание, предназначенное для оптовой продажи непродовольственных товаров, планируют возвести в деревне Жилино городского округа Химки. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что застройщиком данного объекта выступит индивидуальный предприниматель, а общий объем инвестиций составит сорок миллионов рублей.

Площадь объекта составит чуть более пятисот квадратных метров. Ожидается, что клиент сможет оформить заказ или совершить розничную покупку в помещении магазина, а получить заказ уже в складской части здания. В основном магазин рассчитан на оптовых покупателей, поэтому на объекте запроектирована большая площадь для хранения товара. Здесь будет создано восемь рабочих мест.

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