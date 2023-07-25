Новый магазин планируют построить в подмосковном Ногинске

Министерство жилищной политики Подмосковья уже выдало разрешение на строительство здания хозяйственного магазина в Ногинске.

Отмечается, что застройщиком данного проекта выступает индивидуальный предприниматель, инвестировавший в проект двадцать миллионов рублей.

Ожидается, что в двухэтажном здании площадью чуть более шестисот квадратных метров разместится магазин товаров эпизодического спроса с широким ассортиментом для покупателей. Помещения оборудуют современными системами вентиляции и кондиционирования, а также пожарной сигнализацией, отвечающей всем нормам безопасности. Открытие магазина позволит создать в муниципалитете десять рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что уже свыше тысячи гектаров земли выделили фермерам региона в этом году.