Новый магазин появился в подмосковном Домодедово

Строительные работы завершились в микрорайоне Трудовая городского поселения Некрасовское в Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе Главгостройнадзора Подмосковья.

Отмечается, что инспекторы ведомства осмотрели магазин, общая площадь которого составляет порядка трехсот сорока квадратных метров. В ходе осмотра объект получил положительное заключение и уже через несколько дней начнет принимать покупателей.

Напоминаем, что с начала этого года под надзором ведомства в регионе началось строительство семи объектов торговли в городских округах Балашиха, Домодедово, Красногорск, Мытищи, Серпухов, Химки и Чехов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что оформлять документы для запуска нестационарной торговли в Московской области стало удобнее.