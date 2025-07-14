Новый максимум биткоина: стоимость «цифрового золота» превысила $120 тыс.

Этот рост стал продолжением восходящего тренда, который наблюдается с начала года. Однако путь к новому максимуму не был гладким — с февраля по апрель биткоин переживал период коррекции, и 9 апреля его цена опускалась до $76 тыс. Тем не менее уже в конце весны криптовалюта начала уверенно расти, а на прошлой неделе обновила предыдущий рекорд, превысив $116 тыс.

Аналитики связывают стремительный рост биткоина с несколькими факторами, включая увеличение институционального спроса и снижение инфляции в США. Кроме того, приближающийся халвинг (уменьшение вознаграждения за майнинг) традиционно создает дефицит предложения, что также поддерживает цену.

Ранее сообщалось, что доллар упал на 5%, до 74 руб., на внебиржевом рынке.