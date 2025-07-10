Доллар резко просел: американская валюта теряет 5% за один день

Курс доллара на внебиржевом рынке резко снизился на 5%, приблизившись к отметке 74 рубля. Такое падение стало самым значительным за последнее время. Об этом сообщает РБК.

Американская валюта переживает резкое падение. По данным на вечер четверга, курс доллара на внебиржевом рынке опустился до 74,05 руб., потеряв за день более 5%. На межбанковском рынке ситуация аналогичная — там доллар также торгуется около отметки 74 руб. Для рядовых граждан такое падение курса означает временное снижение цен на импортные товары.

Резкое падение доллара может быть временным явлением. В ближайшие дни можно ожидать повышенной волатильности на валютном рынке, особенно с учетом геополитической нестабильности.

Ранее стало известно, что биткоин установил новый ценовой рекорд.