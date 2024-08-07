Новый металлообрабатывающий цех планируют достроить до конца года в Павлово-Посадском округе

Предприятие АО «Элемет» до конца года планирует завершить строительство нового металлообрабатывающего цеха на территории Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что объем инвестиций в строительство и запуск нового цеха оценивается в семьсот восемьдесят миллионов рублей. Завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию новый цех планируется в первом квартале 2025 года.

Всего на территории нового цеха планируется установка 45 единиц оборудования, которые будут обеспечивать полный цикл обработки металлических изделий. На текущий момент цех находится в высокой степени готовности. Строительство кровли, стен и несущего каркаса здания полностью выполнено, готовность наружных сетей составляет порядка 50%, полы и вентиляция построены на 30%.

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