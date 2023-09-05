Новый металлообрабатывающий завод появился в Подмосковье

За пятнадцать месяцев на территории Сергиево-Посадского городского округа возвели металлообрабатывающий завод по производству нефтегазового оборудования «Меттойл». Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что объект площадью почти десять тысяч квадратных метров построили на территории индустриального парка «М-8» в Сергиево-Посадском городском округе. Создано сто семьдесят рабочих мест.

Ведомство уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию техническому заказчику «Смарт Инжиниринс». Объем инвестиций в данный проект составил девятьсот миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.