Новый многоуровневый паркинг появится в Ленинском округе

На территории жилого комплекса «Восточное Бутово» в Ленинском городском округе планируют возвести большой многоуровневый паркинг. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Ожидается, что новый открытый паркинг будет состоять из двух корпусов общей площадью почти тридцать четыре тысячи квадратных метров. Два корпуса суммарно вмещают смогут вместить почти тысячу триста автомобилей. Для удобства автомобилистов в здании предусмотрены дополнительная лестница и лифт.

Известно, что проектировщиком выступает ГК «Ферро-Строй» по заказу Компании ПИК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что порядка восьми миллионов туристов посетили Подмосковье этим летом.