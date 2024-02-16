Новый отечественный тест для выявления туберкулеза будут производить в ОЭЗ «Дубна»

Компании «ЭЛТА» и «Экспертные лабораторные технологии» (ЭЛТЕХ) разработали и зарегистрировали в Росздравнадзоре первый полностью отечественный тест для диагностики туберкулезной инфекции. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что производство наборов «ИГРА-ТБ» уже развернуто в ОЭЗ «Дубна» на мощностях компании-разработчика «ЭЛТЕХ». Планируемый объем выпуска тестов — 300 тысяч штук год с возможностью масштабирования в два раза. Инвестиции в проект составили 70 млн рублей.

Набор «ИГРА-ТБ» состоит из вакуумных пробирок для забора крови пациентов и стимуляции находящихся в ней лимфоцитов специально сконструированными антигенами, а также комплекта реагентов для определения лимфоцитарного ответа.

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