Новый препарат для терапии ВИЧ начали производить в Подмосковье
Фото: [ПСК Фарма]
Биофармацевтическая компания полного цикла «ПСК Фарма», работающая в подмосковной ОЭЗ «Дубна», вывела на рынок шестой в своем портфеле АРВ-препарат — Лопинавир+Ритонавир, предназначенный для терапии вируса иммунодефицита человека. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Отмечается, что антиретровирусный препарат «ПСК Фарма», замедляющий распространение и помогающий контролировать ВИЧ-инфекцию, уже зарегистрирован Минздравом России. Лопинавир+Ритонавир выпускается в форме гладких таблеток овальной двояковыпуклой формы, покрытых пленочной оболочкой.
«ПСК Фарма» — надежный партнер Московской области и уже поставляет в регион в рамках офсетного контракта два препарата, применяемых при антиретровирусной терапии у пациентов с ВИЧ. Один из них применяется и при лечении детей с 2-х лет», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что шесть представителей Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Лидеры России».