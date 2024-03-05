Новый препарат для терапии ВИЧ начали производить в Подмосковье

«ПСК Фарма» — надежный партнер Московской области и уже поставляет в регион в рамках офсетного контракта два препарата, применяемых при антиретровирусной терапии у пациентов с ВИЧ. Один из них применяется и при лечении детей с 2-х лет», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.