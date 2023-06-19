Новый продовольственный магазин планируют построить в подмосковном Дедовске

Более одной тысячи квадратных метров составит площадь нового продуктового магазина, который возведут на улице Озерная в Дедовске.

В Минжилполитики Подмосковья уточнили, что строительством данного объекта займется индивидуальный предприниматель, который инвестирует в проект порядка ста миллионов рублей. Торговые помещения в здании планируется сдавать в аренду.

При этом застройщик планирует завершить работы в июне следующего года. Открытие объекта позволит создать двадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья отметил, что в регионе планируется запустить два новых цифровых сервиса, которые поспособствуют развитию экспортного потенциала.