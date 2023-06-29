Новый продуктовый магазин появился в Дмитровском городском округе

Минжилполитики Подмосковья уже выдало застройщику ООО «СТРОЙМАГ» разрешение на ввод в эксплуатацию здания магазина в поселке Некрасовский.

Отмечается, что в открытие данного объекта было вложено порядка тридцати одного миллиона рублей. Здание площадью чуть более трехсот квадратных метров предназначено для сдачи в аренду одной из крупных торговых сетей.

Ожидается, что здесь покупатели смогут приобрести широкий ассортимент различных продуктов. Вместимость торгового объекта составляет сорок посетителей. Открытие позволит создать двенадцать рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность сопровождения проектов малого бизнеса.