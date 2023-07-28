Новый продуктовый магазин появится в подмосковной деревне Каменка

Индивидуальный предприниматель планирует возвести здание нового продуктового магазина в деревне Каменка Дмитровского городского округа. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что в строительство данного объекта будет инвестировано порядка сорока пяти миллионов рублей. При этом общая площадь магазина превысит пятьсот квадратных метров.

Ожидается, что местные жители смогут приобрести продовольственные товары различных торговых марок, представленных в широком ассортименте: овощи и фрукты, мясные, молочные, хлебокондитерские, бакалейные и иные изделия. Открытие позволит создать в муниципалитете девять новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для бизнеса в парках региона.