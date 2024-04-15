Новый производственно-складской комплекс компания «Деликатес Дичь» построят в Химках

Компания «Деликатес Дичь» планирует построить новый производственно-складской комплекс для изготовления мясных изделий и деликатесов на территории городского округа Химки. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Примечательно, что данный проект предполагает производство и хранение широкого ассортимента готовой продукции, включая сушеное мясо, тушеные и колбасные изделия из почти двухсот видов дичи. Привлечение инвестиций в размере более восьмисот миллионов рублей позволит создать более двухсот новых рабочих мест.

Заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов отметил, что для реализации проекта будет использован земельный участок общей площадью два гектара, на котором разместится производственно-складской комплекс и строение общей площадью более шестнадцати тысяч квадратных метров.

В настоящее время инвестором уже получено разрешение на строительство объекта, что является важным шагом в реализации данного проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.