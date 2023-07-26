Новый производственно-складской комплекс появится в подмосковном Серпухове

Почти пять с половиной тысяч квадратных метров производственно-складских помещений возведут в городском округе Серпухов. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что застройщиком объекта выступит ООО «МОНОЛИТИНВЕСТКОМПЛЕКТ», который инвестирует в порядка ста пятидесяти миллионов рублей. Открытие позволит создать в муниципалитете пятнадцать рабочих мест.

Ожидается, что в проектируемом здании разместят производство щитовой металлической опалубки для изготовления монолитных железобетонных форм. Цех поделят на зоны разгрузки, распиловки материалов, металлообработки с размещением металлообрабатывающих станков и зону сборки с размещением сборочных столов и сварочного оборудования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье лидирует в стране по числу особых экономических зон.