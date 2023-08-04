Новый производственно-складской комплекс построят в подмосковном Наро-Фоминске

Холдинговая компания «Элинар» планирует увеличить площади для бизнеса на территории многофункционального промышленного округа «Котово» в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщили в региональном Министерстве жиполитики.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение на строительство управляющей компании парка ООО «Нарпромразвитие». Общий размер инвестиций составит четыреста миллионов рублей.

Так, в ходе реализации первой очереди строительства появится комплекс в формате light industrial площадью более пяти тысяч квадратных метров. Для будущих инвесторов возведут склады под хранение продукции и организацию технологических линий.

При этом промышленные помещения будут полностью оснащены необходимой технической и инженерной инфраструктурой для комфортного ведения бизнеса различной направленности. Реализация проекта принесет муниципалитету более пятидесяти рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что размещение бизнеса в парках упростят в Подмосковье.