Новый производственное здание Metal Master появилось в подмосковном Солнечногорске

Производственно-складской корпус металлообрабатывающего оборудования ввели в эксплуатацию в деревне Липуниха городского округа Солнечногорск. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что ведомство уже выдало соответствующее разрешение застройщику ООО «Метал-Мастер». А общий размер инвестиций превысил сто тридцать миллионов рублей.

Ожидается, что в здании площадью чуть менее пятисот квадратных метров будут хранить комплектующие, а также собирать и тестировать готовые образцы. Здесь появилось двадцать дополнительных рабочих мест.

Ранее Андрей Воробьев обсудил с предпринимателями из подмосковных Мытищ, что необходимо комфортные условия для бизнеса в парках региона.