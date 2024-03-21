Новый производственный комплекс хлебобулочных и кондитерских изделий появится в Подмосковье

Компания «Солнечная Долина» анонсировала запуск в подмосковных Химках инвестиционного проекта по строительству современного комплекса, на котором будут производить хлебобулочные и кондитерские изделия. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ожидается, что строительство площадки будет осуществляться на двух земельных участках общей площадью почти девять гектаров, а производственная мощность нового объекта составит шесть тонн продукции в час, что позволит увеличить производство высококачественных продуктов в регионе. Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет более шестисот миллионов рублей.

Примечательно, что в рамках проекта планируется создать 350 новых рабочих мест. Также компания «Солнечная Долина» активно ведет проектирование объекта с целью обеспечения его эффективного и безопасного функционирования. Предполагается, что запуск производства состоится в ближайшие годы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.