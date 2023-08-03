Новый производственный комплекс планируют построить в Подмосковье

Компании «TD Altera Distribution» планирует возвести новый производственно-складской комплекс, в котором будут производить средства личной гигиены. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что планируемый объем инвестиций составит порядка ста тридцати миллионов рублей. Предприятие будет поделено на технологический цех, где установят автоматизированное оборудование, а также административную часть и зону хранения готовой продукции. Открытие позволит создать четырнадцать рабочих мест в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что главы муниципалитетов должны создавать комфортные условия для бизнеса.