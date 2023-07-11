Новый производственный комплекс планируют построить в подмосковном Можайске

В деревне Отяково городского округа Можайск приступили к строительству производственного здания комплекса по изготовлению вентиляционного оборудования. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что соответствующее разрешение застройщик ООО «Виктория» уже получил от ведомства. Предположительно, что в данный проект будет инвестировано порядка сорока пяти миллионов рублей.

Площадь объекта составить чуть более тысячи квадратных метров. Ожидается, что здесь будут изготавливать крышные, радиальные, осевые и дымоудаляющие вентиляторы, а также противопожарные клапаны различного функционального назначения и предела огнестойкости. Завершить строительство планируется до конца текущего года. В муниципалитете создадут пятнадцать дополнительных рабочих мест.

Накануне губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что промышленность играет ключевую роль для Подмосковья.