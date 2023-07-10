Губернатор Воробьев: промышленность играет ключевую роль для Подмосковья

Московская область поднялась на второе место в рейтинге, который оценивает эффективность реализации промышленной политики в субъектах России. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев написал в своих соцсетях.

«Обсуждаем итоги 2022 года с коллегами из Правительства, Минпромторга и других регионов в Екатеринбурге — на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ». Для нас это стимул не просто сохранить позиции, но и двигаться дальше. Промышленность всегда играла ключевую роль для Подмосковья. В этой отрасли заняты более 480 тыс. человек», — рассказал глава Подмосковья.

Губернатор добавил, что каждый год регион прибавляет по 10-12% в индексе промышленного производства. С января по май этого года, по данным Росстата, прибавка составила 11,6%.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.