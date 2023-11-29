Новый производственный комплекс по изготовлению полимерной сетки появится в Подмосковье

Производство полимерной сетки и гвоздей появится в Павлово-Посадском городком округе в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что общий объем инвестиций в этот проект оценивается в 25 млн рублей. На новом производстве, которое начнет работу уже в третьем квартале 2026 года, появятся 30 рабочих мест. Компания ООО «Артгеваль» в рамках инвестпроекта на предприятии будут выпускать оцинкованную сетку Рабица, профилированные листы для крыш и заборов, строительные гвозди различных размеров.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова подчеркнула, что уже сейчас на производстве компании вся продукция изготавливается из отечественных металлов и полимеров. Данный производственный комплекс позволит увеличить объемы и нарастить мощность производства импортозамещающей продукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Московской области доля сельского хозяйства невелика, но очень заметна.