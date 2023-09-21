Новый производственный цех появился в подмосковной Балашихе

Цех по производству нестандартной деревянной упаковки достроили в деревне Дятловка городского округа Балашиха. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что данный проект сопровождал один из менеджеров Центра содействия строительству при правительстве региона. Застройщик «ТрансПак Сервис» инвестировал в работы сорок миллионов рублей.

Ожидается, что в здании площадью чуть более тысячи ста квадратных метров будут изготавливать поддоны, дренажи, коробки, барабаны и ящики из древесины хвойных и лиственных пород. Готовую упаковку и транспортную тару обеззаразят и промаркируют отметкой о соответствии требованиям Федеральной таможенной службы. Здесь будет создано шесть новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что участники федерального конкурса «Лидеры России» выполнили задание от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по внедрению ИИ в работу с обращениями от жителей региона, бизнеса и НКО.