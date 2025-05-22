Новый рекорд: стоимость биткоина превысила $110 тыс.

Цена биткоина достигла небывалых высот, преодолев отметку $110 тыс. По информации с различных торговых платформ, за последние 24 часа криптовалюта выросла в цене на 3%.

На площадке Binance курс биткоина к 02:53 мск поднялся на 2,94% и достиг $110 143, установив рекорд. Сервис CoinMarketCap, анализирующий средневзвешенную цену более чем на 20 криптовалютных биржах, зафиксировал среднюю стоимость биткоина в размере $109 644, что на 3,59% превышает показатель предыдущего дня.

Предыдущий ценовой рекорд биткоин установил 20 января, когда на Coinbase цена достигала $109 359, а на Binance — $109 588.

Ранее сообщалось, что владельцы криптокошельков подпали под прицел вымогателей по всему миру.