Владельцы криптокошельков попали под прицел вымогателей по всему миру

В последнее время наблюдается рост числа похищений и нападений на руководителей криптовалютных фирм по всему миру с целью получения выкупа в цифровой валюте, сообщил журнал The Wall Street Journal (WSJ).

Издание сообщает о попытке похищения, произошедшей в Париже на прошлой неделе. Злоумышленники предприняли попытку похитить дочь директора криптовалютной биржи Paymium и ее маленького ребенка.

Благодаря вмешательству мужа женщины и соседей похищение было предотвращено. На видеозаписи видно, что супруг пострадавшей получил ранения.

Известны случаи, когда преступникам удавалось осуществить похищения. Зимой соучредитель компании Ledger Дэвид Баллан стал жертвой похищения во Франции.

Преступники требовали выкуп в размере €10 млн за освобождение предпринимателя и еще одного похищенного. Они отправляли видеозаписи с Балланом, на одной из которых ему наносили увечья.

Полиция обнаружила Баллана после того, как компания выплатила часть выкупа. Второго заложника нашли позже в другом месте после дополнительной выплаты. Ledger выплатила преступникам €3 млн, но смогла вернуть почти всю сумму благодаря возможности заморозки криптовалюты.

По данным WSJ, за последние месяцы во Франции произошло пять похищений, а в прошлом году в мире были зафиксированы десятки подобных случаев.

WSJ отмечает, что злоумышленники часто используют общедоступные данные о владельцах криптовалют, которые стали доступны в результате хакерских атак. Для защиты от подобных угроз представители криптовалютной элиты стремятся удалить личные данные из сети, скрывают свои профили в социальных сетях и принимают другие меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Турции задержали экс-управляющего ингушским филиалом Соцфонда Сейнароева.