Новый ресторан грузинской кухни откроется в подмосковных Мытищах

Экономика
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Фото: [Unsplash]

В эти выходные в Мытищах откроется новый ресторан грузинской кухни. Заведение расположено на улице Разведчика Абеля, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ресторане представлен широкий ассортимент блюд национальной кухни Грузии. В зале предусмотрено шестьдесят посадочных мест.

Открытие нового предприятия общественного питания всегда создает новые рабочие места, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Создается комфортная среда для жителей городского округа. Развивается инфраструктура», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил завершить подготовку парков региона к летнему сезону уже на этой неделе.

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