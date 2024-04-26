Новый ресторан грузинской кухни откроется в подмосковных Мытищах
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В эти выходные в Мытищах откроется новый ресторан грузинской кухни. Заведение расположено на улице Разведчика Абеля, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ресторане представлен широкий ассортимент блюд национальной кухни Грузии. В зале предусмотрено шестьдесят посадочных мест.
Открытие нового предприятия общественного питания всегда создает новые рабочие места, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Создается комфортная среда для жителей городского округа. Развивается инфраструктура», — подчеркнул он.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил завершить подготовку парков региона к летнему сезону уже на этой неделе.