Новый рыбоперерабатывающий цех полного цикла открыли в подмосковной Истре

Истринская компания «Мансуровское карьероуправление» открыла современный рыбоперерабатывающий цех. Предприятие существует уже более 40 лет. Основной вид деятельности предприятия — производство песка и щебня. А в 2014 году руководство компании решило на базе выработанных карьеров развивать выращивание рыбы в рыбоводных садках.

Теперь у предприятия есть завод полного цикла, где предполагается не только разведение и выращивание рыбы, но ее дальнейшая переработка и продажа. Разводить на начальном этапе планируется радужную форель, осетра, карпов и сазанов.

На базе цеха осуществляется разделка рыбы, холодное и горячее копчение, соление, вяление и консервирование. Перерабатывается рыба всех видов – как выращенная в собственном хозяйстве, так и другие пресноводные и морские виды. Планируемая мощность производства — 3,5 тонны готовой продукции в сутки. Благодаря открытию цеха создано почти сорок новых рабочих мест.

Продукция уже реализуется в пяти фирменных магазинах Истринского округа. В планах — сотрудничество с сетевыми магазинами и ресторанами.

«Всю нашу прибыль мы вкладываем в развитие. Это немного новое для нас направление, но оно нас заинтриговало, так как мы используем каждый сантиметр нашей земли, нашей воды. Так как у нас большое зеркало, мы посоветовались с коллегами, с сотрудниками и решили сначала разводить рыбу для себя, делать качественный продукт. И мы с удовольствием будем кормить всех вкусной рыбой», - отметил Роман Володин, член Совета директоров, акционер ЗАО «Мансуровское карьероуправление».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.