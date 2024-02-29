Новый сервис для подбора промышленной площадки запущен в Подмосковье

Теперь бизнесмены, которые хотят разместить свое производство на территории региона, смогут не только узнать о наличии свободных площадок для реализации инвестпроектов, но и изучить динамику цен, а также участки в парках и ОЭЗ, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В настоящее время в регионе работают пять особых экономических зон и шестьдесят девять индустриальных парков, напомнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Новый сервис позволит значительно упростить время, которое предприниматель потратил бы на поиск подходящего участка или готового помещения. Теперь буквально в два клика можно будет ознакомиться с индексом промышленной недвижимости, а затем выбрать подходящий объект <…> и там же подать заявку на его получение», — указала она.

Так, при расчете индекса промышленной недвижимости участка будут учитываться в том числе площадь и удаленность от МКАД, а при расчете индекса коммерческой недвижимость — стоимость квадратного метра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области создают пять индустриальных парков нового формата.