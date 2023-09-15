Новый склад для сельхозпродукции планируют построить в Подмосковье

Проект строительства склада для хранения сельскохозяйственной продукции поступил на сопровождение в Центр содействия строительству при правительстве Московской области. Об этом заявили в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что здание общей площадью более одной тысячи квадратных метров планируют возвести в селе Никольское. При этом часть помещения отведут под административный блок. Объект возведут в декабре текущего года.

При этом индивидуальный предприниматель уже получил соответствующее разрешение на строительство данного объекта.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что тринадцать крупных спортивных объектов введут в эксплуатацию в Подмосковье в этом году.