Новый склад планирует возвести компания Brick Wall в Волоколамске

Площадь кирпичного завода планируют увеличить за счет строительства складского здания в деревне Зеленево городского округа Волоколамск. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Ожидается, что новый склад оборудуют стеллажной системой для хранения готовой продукции из широкой номенклатуры производителя. Также запроектирована зона для проведения разгрузочно-погрузочных работ. Открытие объекта позволит создать в муниципалитете четырнадцать рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует в стране по числу особых экономических зон.