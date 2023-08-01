Новый склад планирует возвести компания Brick Wall в Волоколамске
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Площадь кирпичного завода планируют увеличить за счет строительства складского здания в деревне Зеленево городского округа Волоколамск. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.
Ожидается, что новый склад оборудуют стеллажной системой для хранения готовой продукции из широкой номенклатуры производителя. Также запроектирована зона для проведения разгрузочно-погрузочных работ. Открытие объекта позволит создать в муниципалитете четырнадцать рабочих мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует в стране по числу особых экономических зон.