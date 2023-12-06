Новый склад под сдачу в аренду построят в подмосковном Павловском Посаде

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на строительство в Павлово-Посадском городском округе склада под сдачу в аренду для хранения непродовольственных материалов.

Отмечается, что площадь здания составит почти тысяча квадратных метров. Инвестиции в данный проект составляют шестьдесят миллионов рублей. По планам техзаказчика и генерального проектировщика проекта ООО «Петров Девелопмент», строительство объекта должно уложиться в пару месяцев.

Ожидается, что после введения объекта в эксплуатацию на предприятие смогут трудоустроиться десять жителей региона.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что до конца текущего года осталось обеспечить права 3,4 тысячи обманутых дольщиков.