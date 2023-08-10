Новый склад сельхозпродукции планируют построить в Подмосковье

Склад, в котором планируют хранить сельскохозяйственную продукцию, возведут вблизи деревни Котово в городском округе Истра. Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель уже получил от ведомства соответствующее разрешение на строительство данного объекта. Застройщик инвестирует в проект почти пятьдесят миллионов рублей, здесь создадут двенадцать рабочих мест.

Ожидается, что общая площадь нового складского помещения составит более тысячи трехсот квадратных метров. Также на территории склада построят административные здания. Строительство планируют завершить к концу года.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является лидером в стране по производству сыра.