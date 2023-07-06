Новый строительно-хозяйственный магазин появился в Люберцах

Магазин строительных и хозяйственных товаров появился в поселке Малаховка городского округа Люберцы. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод здания площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров в эксплуатацию, сообщила пресс-служба ведомства.

В магазине представлен широкий ассортимент товаров российского производства, необходимых для ремонта и обустройства быта. Благодаря открытию торговой точки в округе создано тридцать пять рабочих мест.

Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель. Размер инвестиций в проект, который сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона, составил восемьдесят семь миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Можайске.