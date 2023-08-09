Новый торгово-развлекательный центр планируют построить в Одинцово

Здание многофункционального торгово-развлекательного центра построят на территории Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Отмечается, что застройщик — ООО «САНДОНИЯ ЛИМИТЕД» — планирует вложить в реализацию проекта порядка восьмисот пятидесяти миллионов рублей. Теперь проект сопровождает персональный менеджер Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области.

Площадь здания составит 32 тысячи квадратных метров. Ожидается, что ТРЦ вместит в себя ритейл-кластер, включающий различные магазины и фудхолл с террасой. Открытие центра запланировано на третий квартал 2024 года. Будет создано 150 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.