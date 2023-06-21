Новый цех по производству очистных сооружений в Подмосковье создаст 20 рабочих мест

Новый цех по изготовлению очистных сооружений построят в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа. Здание площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров войдет в состав уже действующего комплекса подмосковного производителя.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на возведение нового производственного цеха. Как сообщила пресс-служба ведомства, земля для расширения предприятия была выделена по программе импортозамещения.

Размер инвестиций в проект, который сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона, составит шестьдесят миллионов рублей.

Технологическую линию нового производственного цеха оснастят оборудованием российского производства. На предприятии будет создано двадцать рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял о необходимости привлекать инвесторов в экономику региона.