Новый цех по производству стройматериалов ввели в эксплуатацию в подмосковной Дубне

Компания ООО «Беролюкс», расположенная в особой экономической зоне «Дубна», вводит в эксплуатацию вторую очередь своего предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мининвеста.

Ожидается, что цех, созданный в рамках второй очереди, заработает в первом полугодии следующего года, и с выходом на полную мощность будет производить до 24 тысяч тонн продукции. Всего на предприятии создадут более трехсот новых рабочих мест для жителей Подмосковья.

В настоящий момент на объект завозится необходимое производственное оборудование, а также ведется его монтаж. В общей сложности на импортозамещающем производстве планируется установить около 20-ти современных линий по выпуску сотовых листов из строительного пластика.

Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с правительство региона и главами муниципалитетов стало известно, что темпы роста промышленности в Подмосковье опережают среднероссийский показатель.