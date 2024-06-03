Новый цех производства металлообработки запустили в подмосковном Домодедово

Масштабный проект по расширению производства уникального оборудования в отрасли металлообработки реализовала компания «Технопарк „Импульс“, завершившая строительство нового цеха в городском округе Домодедово в рамках программы „Земля за 1 рубль“. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что объем инвестиций в этот проект составляет двести двадцать миллионов рублей, а его реализация позволила создать более 30 новых рабочих мест для жителей округа.

Примечательно, что ранее компания успешно завершила проект с инвестициями в 750 млн рублей по строительству цеха в Домодедово. Здесь выпускают гидромолоты и навесное оборудование для сельского хозяйства.

Разработка и выпуск навесного оборудования для дорожно‐строительной техники является основным направлением деятельности компании. Так, предприятие выпускает уникальные гидромолоты собственной разработки, полностью замещающие импортные аналоги, а по отдельным характеристикам — и превосходящие «иностранцев» по качеству.

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