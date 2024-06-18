Новый цифровой сервис теперь помогает предпринимателям Подмосковья найти лучшее место под торговлю

На региональном портале госуслуг обновили услугу для предпринимателей. Теперь выбрать правильное место для размещения нестационарного объекта помогает сервис предпроверки. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ожидается, что благодаря внедренному сервису снизится число ошибок при заполнении заявления, тем самым позволив сократить количество отказов в предоставлении услуги.

Предложить место под мобильную торговлю могут владельцы тележек, ларьков, фургонов, автолавок и т. д. Услуга «Включение мест под размещение НТО и уведомление о проведении аукциона» доступна на региональном портале, а также в мобильном приложении «Добродел». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Примечательно, что услуга предоставляется бесплатно в течение 21 рабочего дня. Информация о ходе рассмотрения заявки отображается в личном кабинете.

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