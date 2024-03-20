Новый высокотехнологичный мобитрак представил подмосковный производитель

Компания MOBITRUCK презентовала высокотехнологичный мобитрак на базе автомобиля «Газель NN» в рамках крупнейшей выставки FOOD EXPO. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что новый вид трейлеров имеет широкие возможности для индивидуальной настройки. Он может использоваться в качестве мобильного ресторана — фудтрака, автолавки — магазина на колесах, жилого или рабочего помещения, а также мобильной лаборатории. Примечательно, что команда специалистов работала над проектом на протяжении нескольких лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.