Новый завод по переработке сельскохозяйственной продукции появится в Подмосковье

Компания «БиФреш» получила земельный участок по программе «Земля за 1 рубль» для строительства завода по переработке сельскохозпродукции. Об этом рассказали в региональном Министерстве имущественных отношений.

Отмечается, что объем инвестиций в строительство и запуск нового завода составит триста пятьдесят миллионов рублей. На предприятии будет создано 35 рабочих мест для жителей Подмосковья. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2026 год.

Ожидается, что запуск нового производства компании «БиФреш» позволит заменить импортную продукцию консервированных и замороженных полуфабрикатов из овощей и фруктов. Для этих целей предприятие получило земельный участок площадью почти три гектара, где будет построен производственный комплекс площадью десять тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье является одним из самых газифицированных регионов в стране.