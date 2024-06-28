Новый завод по производству металлоконструкций готовится к открытию в подмосковном Солнечногорске

В индустриальном парке «Есипово» на территории городского округа Солнечногорск завершено строительство завода по производству металлоконструкций компании «Аполло». Запуск предприятия запланирован на конец июля. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

С рабочим визитом предприятие посетил исполняющий обязанности заместителя главы округа Кирилл Типографщик. В настоящее время на заводе ведутся пуско-наладочные работы. Кроме того, предприятие планирует запустить обучающие курсы для строителей, а также брать на практику студентов и трудоустраивать молодых специалистов по принципу наставничества.

Примечательно, что действующее производство компании «Аполло» расположено в Самаре и выпускает до 1,5 тысяч тонн готовой продукции в месяц. А запуск нового завода в Солнечногорске позволит увеличить мощности компании до 3 тысяч тонн.

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