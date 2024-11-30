Из-за проблем с электричеством и отоплением на Украине в самое ближайшее время прогнозируется возможный отток местного населения. Об этом со ссылкой на данные аналитиков пишет The Times.

Как приводится в статье британского издания, что западные чиновники ожидают до 5 млн украинских беженцев из-за последних ударов российских войск по энергоинфраструктуре Украины.

«Число украинских беженцев может еще увеличиться, если ВС России удастся прорвать фронт», — отмечается в материале.

В этой связи кажется немного странным утверждение британских журналистов о возможном оттоке украинцев из страны, учитывая, что выезд за рубеж для граждан Украины уже несколько лет является «запретным плодом». А по улицам городов бегают «людоловы» из ТЦК и отправляют насильно украинцев на фронт.

Ранее стало известно, что с Украины на новые территории России вернулись не менее 150 тыс. человек. Об этом в своем аккаунте в соцсетях поведал депутат Верховной Рады Максим Ткаченко. На это указывает и украинское издание «Страна.UA».