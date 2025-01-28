Nvidia потеряла более $600 млрд на фоне конкуренции с DeepSeek

Акции компании Nvidia резко упали на 17,8% за день из-за конкуренции с китайским аналогом ChatGPT — DeepSeek, сообщило издание Financial Times (FT).

Отмечается, что это стало худшим показателем с марта 2020 года, когда стоимость акций рухнула из-за пандемии COVID-19. В результате капитализация акции компании сократились на впечатляющие $620 млрд, что является крупнейшим падением стоимости в истории.

Падение акций Nvidia привело к тому, что компания утратила звание «самой дорогой компании в мире». Состояние генерального директора Дженсена Хуана сократилось на $21 млрд.

Уточняется, что на фоне этого индекс S&P 500 потерял 1,5%, а Nasdaq 100 упал почти на 3%.

Основной причиной падения стала стремительная популярность китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek, которая сумела обойти ChatGPT по количеству загрузок в App Store. DeepSeek также представил обновленную модель, которая успешно конкурирует с решениями OpenAI.

Одной из особенностей DeepSeek является использование методов обоснования ответов на запросы пользователей. Затраты на разработку DeepSeek оказались значительно ниже, чем у американских компаний, что позволило ему занять более выгодные позиции на рынке.

Ранее агентство Xinhua сообщило, что Китае начали антимонопольное расследование в отношении Nvidia.