В Китае начали антимонопольное расследование в отношении Nvidia

В Китае государственное управление по регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении Nvidia. Об этом пишет ТАСС.

Сотрудники контролирующего ведомства подозревают, что компания нарушила китайское антимонопольное законодательство и инициировали соответствующее разбирательство.

Летом Nvidia установила рекорд, став самым дорогим предприятием в мире. Так, за одну акцию тогда просили $135,21. На сегодняшний день рыночная капитализация технологического гиганта составляет $3,42 трлн.

Ранее сообщалось о том, что в России пользователи видеокарт Nvidia больше не могут обновлять драйвера.