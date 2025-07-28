NYT: США и ЕС достигают сделки, не отменяя пошлины на сталь и алюминий

Согласно информации, опубликованной в New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, соглашение между США и Европейским союзом не предполагает отмену действующих 50% пошлин на сталь и алюминий, введенных Соединенными Штатами. Однако, как отметил источник, возможность снижения этих пошлин может быть рассмотрена в ходе будущих переговоров.

Издание сообщило, что Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, и президент США Дональд Трамп ранее достигли договоренности, согласно которой пошлины в размере 15% будут применяться почти ко всем товарам, экспортируемым из ЕС в США. В рамках этого соглашения Европейский союз также взял на себя обязательства по увеличению закупок американского сжиженного природного газа (СПГ), ядерного топлива и вооружений.

Представитель американской администрации подчеркнул, что 50% пошлины на сталь и алюминий, введенные администрацией Трампа в глобальном масштабе, не были частью заключенной сделки. При этом, по словам источника, глава Еврокомиссии выразила надежду на возможность их снижения в результате дальнейших обсуждений между сторонами.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет участвовать в конфликте на Украине даже при эскалации.