Орбан допустил эскалацию конфликта на Украине в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что Будапешт не намерен вмешиваться в конфликт на Украине даже в случае его эскалации. Об этом политик заявил, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании. Выступление транслировал телеканал М1.

Венгерский премьер подчеркнул, что власти страны продолжат придерживаться политики нейтралитета.

«Если [в Европе] начнется война, то давайте не будем вмешиваться в нее», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что Будапешт также продолжит укреплять отношения со всеми мировыми центрами силы, включая США, Россию, Китай, Индию и Турцию. При этом Орбан признал наличие разногласий с руководством Европейского союза (ЕС) по ряду вопросов.

Кроме того, добавил политик, в рамках обеспечения безопасности страны планируется значительное усиление обороноспособности и сохранение экономической устойчивости. Правительство намерено обеспечить стабильную работу ключевых отраслей — промышленности, энергетики, сельского хозяйства и цифровых технологий. Также, добавил Орбан, запланированы реформы в системе образования и программах подготовки специалистов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил выход страны из Евросоюза.